ظهور أول بالدوري السعودي.. حجازي يشارك في فوز الاتحاد بديربي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك المدافع المصري أحمد حجازي، المنضم حديثا لفريق اتحاد جدة السعودي، في فوز فريقه بديربي مدينة جدة على الأهلي، بهدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر حجازي في تشكيل حجازي الرسمي لمواجهة الأهلي منذ الدقيقة الأولى وأكمل المباراة حتى نهايتها، ليساهم في حصد فريقه لنقاط المباراة الثلاث.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع المدافع المصري قبل أيام قادما من ويست بروميتش الإنجليزي لتعويض رحيل البرازيلي اوفيني.

وبتلك النتيجة، وصل فريق اتحاد جدة إلى 4 نقاط بالمركز السابع خلف الأهلي الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط بالمركز السادس.