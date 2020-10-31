الأهلي يهزم طلائع الجيش بثلاثية في ليلة الاحتفال بدرع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا، مساء اليوم السبت، على نظيره طلائع الجيش، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بدوري WE المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق وليد سليمان، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18.

واختتم اللاعب محمود كهربا أهداف فريق الأهلي في الدقيقة 36.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الأهلي إلى 89 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الذي كان قد حسمه قبل نهاي الدوري بعدة جولات، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، عربي بدر، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، جيرالدو، محمود "كهربا"، وليد سليمان.

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المهاجم: أليو بادجي.

تفاصيل المباراة

وسجل الأهلي هدفا مبكرا مع حلول الدقيقة 45 عن طريق اللاعب وليد سليمان، مستغلا تمريرة سحرية مررها له محمود كهربا ليسددها بسهوله في الشباك الخالية.

وأضاف الأنجولي جيرالدو الهدف الثاني لفريق الأهلي مع حلول الدقيقة 18، بعدما قاد اللاعب بادجي هجمة قبل أن يمر الكرة لزميله الذي قام بالتسديد بقدمه اليمنى في شباك حارس طلائع الجيش.

وسجل محمود كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة من محمد فخري، واحتفل بخلع قميصه ليظهر صورة مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

وتصدى علي لطفي لفرصة خطيرة من جانب عمرو جمال بعدما ارتطمت الكرة في صدره بالدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني ظهرت محاولات من جانب الفريقين، وكان طلائع الجيش الأقرب وصولًا إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة.

ودخل كل من أحمد الشيخ وصالح جمعة كبدلاء في المباراة بالدقيقة 67 بدلًا من جيرالدو وأليو بادجي.