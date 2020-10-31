مران الزمالك.. باتشيكو يعقد جلسة مع مصطفى محمد.. والونش يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استانف فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو، برنامجا خاصا لمصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش مران الفريق الأبيض.

وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعب تحدث معه في بعض الأمور المعينة وتنفيذ البرنامج الخاص المطلوب منه اليوم فقط .

وخاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش المران الذي اقيم بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

واكتفى حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وواصل محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بلقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا خاصا للونش من أجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان علي حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لمواجهة الأهلي في النهائي.