حازم إمام يكشف أفضل مدرب في الدوري المصري هذا الموسم

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، عن أفضل مدرب في الدوري المصري هذا الموسم من وجهة نظره. وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " عماد النحاس المدرب الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، وكذلك مختار مختار مدرب الانتاج الحربي". النحاس المدرب الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، وكذلك مختار مختار مدرب الانتاج الحربي". وأضاف " المدربان استطاعا الاستمرار في قيادة فريقهما حتى نهاية الموسم، وقاد النحاس المقاولون للمشاركة الافريقية بعد غياب طويل". فريقهما حتى نهاية الموسم، وقاد النحاس المقاولون للمشاركة الافريقية بعد غياب طويل". واتم " أصبح من المستحيل استمرار مدرب مع نادي في الدوري المصري حتى نهاية". يذكر ان المقاولون تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في ختام منافسات الدوري الممتاز.

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