هاني سعيد يكشف هوية المدرب الجديد لبيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن هوية المدرب الجديد للفريق، بعد إقالة الكرواتي انتي تشاتشيتش. وقال سعيد خلال تصريحات عقب مباراة بيراميدز والمقاولون التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما في ختام الدوري، " لم نستقر على اسم المدرب الجديد لبيراميدز، ولكن المدرب الأقرب لقيادة النادي سيكون أجنبياً". " لم نستقر على اسم المدرب الجديد لبيراميدز، ولكن المدرب الأقرب لقيادة النادي سيكون أجنبياً". وأضاف " بيراميدز لم يحقق أهدافه في الموسم المنتهي، وسنعمل على تحقيقها في الموسم المقبل، وتدارك السلبيات التي حدثت". تحقيقها في الموسم المقبل، وتدارك السلبيات التي حدثت". وكان بيراميدز خسر نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية الأسبوع الماضي أمام نهضة البركان المغربي، كما ودع كأس مصر من ربع النهائي على حساب طلائع الجيش، وأنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، ليضمن مشاركته في الكونفدرالية في الموسم المقبل.

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