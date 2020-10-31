شاهد ملخص لمسات أحمد حجازي في أول ظهور له مع اتحاد جدة

حاز المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، في أول مباراة له بمقيص فريقه الجديد، بأشادة الجميع بعدما قاده للفوز على نظيره الأهلي السعودية، مساء اليوم السبت، فى لقاء ديربى جدة، الذى جمع الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالث من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز اتحاد جدة، بهدفين مقابل لا شئ، أحزرهم كلا من جاري رودريجيز و رومارينهو في الدقيقتين

٨، ١٩ من زمن اللقاء.

حكام الـ VAR تنصف أحمد حجازي:

ويشار إلى أن أحمد حجازي، كان قد يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقهفي الدقيقة 76 توقف، بعدما تدخل ضد لاعب أهلي جدة في منطقة الجزاء، ليقرر الحكم اللجوء لحكم الفيديو لحسم الموقف.

وأنصف حكام الـ VAR، أحمد حجازي حيث أكدوا على رفض احتساب ركلة جزاء، وسط

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اعتراض شديد من لاعب أهلي جدة.

موقف ترتيب اتحاد جدة بعد الفوز على الأهلي:

بهذة النتيجة يحتل نادى اتحاد جدة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي نادي أهلي جدة في المركز الخامس برصيد ٦ نقاط.

يستعد نادى اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق التعاون يوم الجمعة ٦ نوفمبر، بينما يحل فريق اهلي جدة ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق العين يوم السبت ٧ نوفمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

مخلص لمسات أحمد حجازى ضد الأهلي: