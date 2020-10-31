بطل حر مر للعدو.. شاهد احتفاء بالغ لجماهير اتحاد جدة بمشاركة أحمد حجازي

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم السبت، هاشتاج باسم المدافع المصري أحمد حجازي، الذي قاد فريقه الجديد اتحاد جدة، للفوز على نظيره الأهلي السعودية، فى لقاء ديربى جدة، الذى جمع الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الثالث من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز اتحاد جدة، بهدفين مقابل لا شئ، أحزرهم كلا من جاري رودريجيز و رومارينهو في الدقيقتين ٨، ١٩ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى اتحاد جدة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط، في حين ياتي نادي أهلي جدة في

المركز الخامس برصيد ٦ نقاط.

شارك جماهير فريق اتحاد جدة، في الهاشتاج الداعم لأحمد حجازي، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" خلال دقائق من نهاية المباراة.

في البداية علق المعلق الرياضي فارس عوض، على أداء أحمد حجازي، قائلاً: " لا يمكنك شراء الفوز ، لكن يمكنك التعاقد مع الرجل الذي يعطيك فرصة الحصول عليه” حجازي والحب من أول ديربي".

بينما وصف حساب أخر، ظهور أحمد حجازي مع اتحاد جدة، قائلاً:" وحش،

رجال، صنديد، جدار، شهم، بطل، أسطورة، كفو، مطنوخ، فارس، نشمي، شجاع كريم زعيم ذعار، ما تخاف لو كثرت علينا الحشود، أسد تخوف جميع الأسود، مرعب عنيد فتين متين، بطل حر مر للعدو .. القائد أحمد حجازي".

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وأكد حساب باسم " عبد العزيز السلمي"، على أن :" أحمد حجازي الصفقة الأفضل في الدوري السعودي.. ثبات .. افتكاك .. مهارة وقدرات".

حكام الـ VAR تنصف أحمد حجازي:

ويشار إلى أن أحمد حجازي، كان قد يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقهفي الدقيقة 76 توقف، بعدما تدخل ضد لاعب أهلي جدة في منطقة الجزاء، ليقرر الحكم اللجوء لحكم الفيديو لحسم الموقف.

وأنصف حكام الـ VAR، أحمد حجازي حيث أكدوا على رفض احتساب ركلة جزاء، وسط اعتراض شديد من لاعب أهلي جدة.