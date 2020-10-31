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تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر

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زوار ومتابعو موقع بطولات الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة  وديبورتيفو ألافيس في .

اللقاء يُقام على ملعب "مينديزوروتزا" ضمن فعاليات الجولة الثامنة من الليجا لموسم 2020/2021.

برشلونة يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل القفز في سلم ترتيب الليجا، إذ

يتواجد النادي الكتالوني في المركز الثالث عشر، برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد ألافيس الذي يتواجد في المركز السادس عشر.

رونالدو كومان مدرب برشلونة، أعلن تشكيل البلوجرانا، والذي شهد تواجد، ديميلي، وجريزمان وفاتي في الهجوم، من خلفهم

ليونيل في مركز المهاجم الوهمي.

تشكيل برشلونة ضد ديبورتيفو الافيس

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حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا، بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: ميسي، دي يونج، بوسكيتس.

خط الهجوم: ديمبلي، جريزمان، فاتي.

 

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