كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 31/10/2020 في الدوري الاسباني

أعلن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، فى العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".
يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هجوم برشلونة، فى مباراة الليلة، بجانبه الثنائي أنسو فاتى والنجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
ويحتل الفريق الكتالونى، المركز الثالث عشر بجدولترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، بينما ألافيس، فى المركز السابع عشر، بنفس الرصيد.
ويسعى البارسا، للعودة إلى الانتصارات على مستوى الليجا، بعد تلقيه الهزيمة فى أخر جولتين، أمام خيتافى، بنتيجة 1 – 0، وريال مدريد، فى الكلاسيكو، بنتيجة 3 – 1.
وكان برشلونة، قد حقق فوزا ثمينا، الأربعاءالماضى، على مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.
ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، سيرجى روبيرتو
الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، ديمبلى
الهجوم: ميسي ، فاتى ، جريزمان
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