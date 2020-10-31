الأهلي يكتفي بثلاثية في شباك طلائع الجيش

فاز فريق الأهلي على ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز .
سجل هدف الأهلي الأول اللاعب وليدسليمان في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء ، واضاف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 31 .
وشهد اللقاء قيام لاعبي طلائع الجيش بعمل ممر شرفي لنجوم الأهلي بعد التتويجرسميا بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي .
أنهى الأهلي الموسم حاملا للقب ورفع رصيده بعد مباراة اليوم إلى 89 نقطة ، بينما أنهى فريق طلائع الجيش الموسم وهو في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة .
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