مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 31/10/2020

يقدم لكم موقع الوفد ملخص مباراة “برشلونة ويوفنتوس” في قمة مباريات اليوم الاربعاء 28-10-2020 ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمنتهية بفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين على ملعب آليانز تورينو، سجلهما عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، بعدما أحكم سيطرته على خط الوسط بفضل لاعب يوفنتوس السابق “ميراليم بيانيتش”، والأسطورة ليونيل ميسي.

شهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف لمهاجم ريال مدريد السابق “آلفارو موراتا” بسبب سوء تمركزه خلف مدافعي برشلونة “سيرجي روبرتو ولينجليه وآراوخو وجوردي ألبا”.

العائد ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي بمبلغ فاق الـ 50 مليون يورو، سجل ثنائية ملغية خلال الشوط الأول بسبب التسلل، ومع بداية الشوط الثاني سجل للمرة الثالثة بعد تمريرة من كوادرادو داخل منطقة الجزاء، وكاد يُحتسب هذا الهدف، حيث لم يلحظ حكم الراية التسلل بالقدم، ليستعين حكم الساحة بتقنية الفار، ليلغى الهدف.

وأكمل فريق السيدة العجوز المباراة منقوص العدد بعد

طرد المدافع الدولي التركي “ديميرال” لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في في الدقيقة 86.

وخلال الدقائق الأخيرة تمكن أنسو فاتي من التحصل على ركلة جزاء من بيرنارديسكي، نفذها ميسي الذي صنع لعبة ركلة الجزاء من البداية، وصنع لعبة الهدف الأول لعثمان ديمبيلي في الدقائق الـ 15 الأولى.ونقلت “برشلونة ويوفنتوس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما نقلت على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، وقناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

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ودخل فريقا “برشلونة ويوفنتوس” المباراة وهما في أسوأ ظروف ممكنة، حيث لم يتذوق الأول طعم الفوز في الدوري الإسباني منذ

3 جولات، حيث تعادل مع إشبيلية وخسر امام خيتافي ريال مدريد، بينما تعادل الثاني امام “هيلاس فيرونا” في الدوري الإيطالي وذلك قبل تعادله امام كروتوني وروما والذي انتصفهما فوزًا إداريًا على “نابولي” بعد عدم حضور الاخير إلى الملعب بسبب ظروف قهرية “فيروس كورونا “.

برشلونة يجتاح تورينو، ويهزم يوفنتوس بثنائية مع الرأفة في دوري الأبطال

وأوقف برشلونة بفوزه على يوفنتوس اليوم، سلسلة صمود السيدة العجوز دون أي خسارة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، فلم يتعرض لأي نتيجة مخيبة آخر 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وتلقى هدفين فقط في المواجهات الأربع.

وغاب عن صفوف يوفنتوس الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب كل من “أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت”.

وافتقد برشلونة جهود كل من “فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وأندريه تير شتيجن” للإصابة، بينما غاب “جيرارد بيكيه” للإيقاف بعد تعرضه للطرد امام “فرينكفاروسي” في الجولة الأولى.