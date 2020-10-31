اليوم في الدوري الاسباني yalla shoot new كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونه وديبورتيفو ألافيس

صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت في تقرير لها صباح اليوم الجمعة، أنّ شتيجن يُمكن أنّ يكون ضمن قائمة النادي الكتالوني، لمباراة اليوم أمام ألافيس.

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أوضحت أنّ الثنائي لن يستطيعان التواجد في المباراة إلا بعد الحصول على التصريح الطبي اللازم للمُشاركة.

وأوضحت الصحيفة أنّ شتيجن وأومتيتي شاركا في الجلسة التدريبية صباح اليوم،

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ولكن يتعين عليهما الحصول على التصريح الطبي اللازم للتواجد في مباراة اليوم.

لا يزال من غير الممكن لـ الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة والمدافع الفرنسي أومتيتي، المشاركة مع النادي الكتالوني في مباراة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.

برشلونة يحل ضيفًا غدًا السبت على ألافيس، في المباراة التي تُقام على ملعب "مينديزوروتزا"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

شتيجن الذي يغيب عن تدريبات برشلونة مُنذ أغسطس الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية، شارك مساء أمس الجمعة، في مران النادي الكتالوني، بعد تعافيه من الإصابة.