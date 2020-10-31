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ليفربول يقتنص فوزاً صعباً من وست هام 

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عاد من بعيد محققاً فوزاً بالغ الصعوبة على ضيفه وست هام بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 

وكان وست هام هو البادئ بالتسجيل عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة ثم تمكن محمد صلاح من إدراك التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يحرز دييغو جوتا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بعد ان استغل تمريرة رائعة من البديل شيردان شاكيري. 

  

ورفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة واعتلى الصدارة فيما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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