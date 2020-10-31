ليفربول يقتنص فوزاً صعباً من وست هام 

عاد ليفربول من بعيد محققاً فوزاً بالغ الصعوبة على ضيفه وست هام بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان وست هام هو البادئ بالتسجيل عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة ثم تمكن محمد صلاح من إدراك التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يحرز دييغو جوتا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بعد ان استغل تمريرة رائعة من البديل شيردان شاكيري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة واعتلى الصدارة فيما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.