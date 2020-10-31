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إنتر يخطف تعادلا قاتلا من بارما وأتالانتا يستعيد توازنه ويهزم كروتوني 

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خطف إنتر ميلان تعادلاً صعبًا من بارما، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة السادسة من
 

أحرز كواسي جيرفينيو هدفي بارما في الدقائق 46 و62، فيما سجل مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش للنيراتزوري بالدقيقتين 64 و92. 
 

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس، فيما رفع بارما رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الـ15.
 

وفي مباراة أخرى استعاد أتالانتا توازنه بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي وحقق الانتصار على حساب مضيفه كروتوني بهدفين لواحد. 
 

افتتح الكولومبي لويس مورييل، النتيجة لمصلحة الضيوف في الدقيقة السادسة والعشرين، وعاد اللاعب ذاته ليعزز تقدم أتالانتا بهدف شخصي ثان في الدقيقة الثامنة والثلاثين فيما قلص النيجيري سايمون كوان كوو النتيجة لمصلحة كروتوني في الدقيقة الأربعين

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