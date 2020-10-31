بايرن ميونيخ يفوز بصعوبة بغياب ليفاندوفسكي ودورتموند يواصل انتصاراته

تصدّر بايرن ميونيخ الترتيب مؤقتاً بعد فوزه 2-1 السبت أمام كولن، فيما حقق بوروسيا دورتموند فوزاً سهلاً 2-0 على أرمينيا بيليفيلد، ليبقى الصراع على الصدارة في انتظار مباراة لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ لاحقاً ضمن المرحلة السادسة.



وسجل هدفا بايرن توماس مولر من ركلة جزاء في الدقيقة (12)، وسيرج غنابري في الدقيقة (45+1)، فيما وقع ماتس هوملز هدفي دورتموند (54 و72).



وقرر مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك إراحة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تماماً فلم يتواجد حتى على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، وأشرك بدلاً منه في خط المقدمة المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وبدأ كولن مباراته باندفاعة كبيرة سرعان ما انتهت، بعد إعاقة مدافعه ماريوس وولف للوروا ساني داخل منطقة الجزاء، تقدم مولر وترجمها في المرمى (12).

وقبيل نهاية الشوط الأول للمباراة، عزز بايرن تقدمه، بعدما مرّر جوشوا كيميتش عرضية انبرى لها غنابري وأكملها أرضية في الزاوية البعيدة للحارس (45+1).

وسجل دومينيك دراكسلر هدف تقليص الفارق لكولن في الدقيقة (84)، ولم يحتسب الحكم الهدف بداية بداعي التسلل، غير أنّه عاد عن قراره بعد مراجعة "في آي آر".

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وفي المباراة الثانية، استفاد دورتموند من ضربة ركنية، أثمرت عرضية من توماس مونييه، انبرى لها ماتس هوملز وسددها يسارية من مسافة قريبة على يسار الحارس.

وعاد هوملز نفسه لمضاعفة النتيجة لدورتموند (72)، برأسية أكمل فيها كرة عرضية من ماركو رويس بعد ركلة ركنية.

وغاب النروجي إيرلينغ هالاند عن تشكيلة الصفر للمرة الأولى هذا الموسم، بسبب إصابة خفيفة في الركبة، بحسب ما كشف ناديه في تغريدة على تويتر.

وستحسم مواجهة لايبزيغ على أرض بوروسيا مونشنغلادباخ السادس، مسألة الصدارة، التي سيعود إليها لايبزيغ في حال فوزه.

وفي مبارتين أخريين، فاز أوغسبورغ 3-1 على ماينتس متذيل الترتيب بصفر نقاط، فيما تعادل أينتراخت فرانكفورت 1-1 مع فيردر بريمن ليتعادلا بتسع نقاط.