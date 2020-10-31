حكيم زياش يقود تشيلسي لتحقيق الفوز على بيرنلي

قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي لتحقيق فوز كبير على مستضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد السبت في إطار المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واستهل زياش أولى مبارياته كأساسي مع البلوز في الدوري الممتاز، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة مباشرة ومباغتة سكنت شباك حارس بيرنلي نيك بوب.



وفي الدقيقة 63 ارتقى المدافع كورت زوما لركلة ركنية لعبها ميسون ماونت وسددها برأسه معلناً الهدف الثاني للفريق اللندني قبل أن يهدي زياش تمريرة حاسمة للمهاجم الألماني تيمو فيرنر الذي سدد الكرة مباشرة أرضية في المرمى معلناً الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 70.



ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 12 نقطة فيما توقف رصيد بيرنلي المتعثر عند نقطة واحدة فقط في المركز الأخير.