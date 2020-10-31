ريال مدريد يكتسح هويسكا برباعية وهازارد يسجل

هزم ريال مدريد حامل اللقب ضيفه هويسكا 4-1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الدولي البلجيكي إيدين هازارد التسجيل 40، ثم أضاف الفرنسي كريم بنزيمة 45 قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الحصة الثانية زاد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الغلة في الدقيقة 54.
ورغم تقليص دافيد فيرييرو الفارق عندما سجل لهويسكا هدفه 75، إلا أن الفريق الضيف استسلم للخسارة. بالأخص بعد تلقي الرصاصة القاتلة من بنزيمة 90.
وفاز هازارد بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد هويسكا عند النقطة 5، في المركز الثامن عشر.
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