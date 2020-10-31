مانشستر سيتي يتخطى حاجز شيفيلد يونايتد بصعوبة 

نجح مانشستر سيتي بتخطي عقبة مستضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد كايل ووكر 28 من تسديدة قوية.



وصار رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 11 نقطة من 6 مباريات في المركز السابع، بينما وقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وانتهت المباراة بشكل نظيف للغاية دون أن يرفع الحكم أي بطاقة ملونة لا طرد ولا إنذار حتى.



ويدين سيتي بالفوز إلى ووكر (30 عاماً) الذي بدأ مشواره مع يونايتد كطفل بعمر السابعة.



وكان سيتي سقط بفخ التعادل على ارض وست هام (1-1) في الجولة السابقة



وبدأ سيتي يقترب من العودة إلى موقعه الطبيعي، بعد اكتفائه بثماني نقاط فقط في أول خمس مباريات. لكن في المقابل، يتألق "سيتيزنز" قاريا، بفوزين على بورتو البرتغالي 3-1 ثم في أرض مرسيليا الفرنسي 3-0.



وفي ظل غياب مهاجميه المصابين الارجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس، دفع المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالاسباني فيران توريس، الجزائري رياض محرز والنجم رحيم ستيرلينغ في خط الهجوم.



وكان غوارديولا كشف الجمعة انه يسعى للبقاء "لفترة طويلة"، بعد انباء عن نية احد المرشحين لرئاسة برشلونة الاسباني فيكتور فونت إعادته الى فريقه السابق الذي حصد المجد معه.



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ويعاني غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري مرتين من مجموعة اصابات في صفوف الفريق.



وبدا الفريق الأزرق الافضل في الشوط الأول، وسنحت له عدة فرص على مرمى الحارس آرون رامسدايل.



فبعد محاولتين للإسبانيين رودري (19) ثم توريس (23) على ملعب "برامول لاين"، وجد ووكر الشباك بعد تمريرة عرضية من صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين أنهاها أرضية من خارج المنطقة، ليهز شباك فريقه السابق دون أن يحتفل في مسقط رأسه (28).



وسجل ووكر ستة من أهدافه الثمانية في الدوري بتسديدات من خارج المنطقة، بحسب منصة "أوبتا" للاحصائيات.



وفي الثاني، تابع سيتي ضغطه مهدداً مرمى الخصم عبر دي بروين بأرضية قوية بجانب القائم الايمن (55)، ثم محرز من ضربة حرة جمية أبعدها رامسدايل ببراعة إلى ركنية (58).



لكن سيتي تعرض لخروق على الجهة اليسرة من دفاعه، وصلت إحداها الى البديل جون لوندسترام سددها قوية من داخل المنطقة خطيرة جداً فوق عارضة البرازيلي إيدرسون (70).



حاول ستيرلينغ ودي بروين الرد لمنع شيفيلد من خطف التعادل، فأوصلا سيتي إلى بر الامان حارماً شيفيلد وصيف القاع من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والاول عليه منذ عام 2000.

المصدر: بي إن سبورت