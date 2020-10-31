شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يستهل مشواره مع اتحاد جدة بالفوز على الأهلي في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المدافع الدولي أحمد حجازي أول فوز له مع فريقه الجديد اتحاد جدة، في مباراة القمة التي أقيمت أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت.

وتمكن فريق اتحاد جدة من الانتصار على أهلي جدة بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليصل إلى النقطة الرابعة في ترتيب جدول الدوري، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة السادسة.

سجل هدفي اتحاد جدة كل من رومارينهو وجاري رودريجيز، في الدقيقتين 8 و19 من شوط المباراة الأول.

وخاض «حجازي» أولى مبارياته مع اتحاد جدة اليوم بعد انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة عام من نادي ويست بروميتش الإنجليزي.