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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي: جوتا ينقذ ليفربول ويمنحه الفوز أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز، حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد.
افتتح التسجيل لاعب وست هام يونايتد بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة، لكن صاحب الأرض ليفربول تمكن من إحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء سجلها النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ديوغو جوتا الهدف الثاني للريدز لكنه ألغي بسبب خطأ ارتكبه زميله ساديو ماني.
ثم تمكن جوتا من تسجيل هدف آخر في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2-1.
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