شكرا لقرائتكم خبر الهلال يحرج ضمك بالأسد وأبها يذيق الاتفاق مرارة الهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد الهلال حسرة فريق ضمك بعد أن أبقاه في سكة الهزائم، بعد أن تغلب عليه أمس بهدفي الفرنسي بافتيميبي جوميز في الدقيقيتن 17 و60 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح الفوز الهلال النقطة السابعة فيما بقي ضمك دون رصيد من النقاط.

وازدادت معاناة ضمك في المباراة بطرد لاعبه إبراهيم الشنيحي نتيجة تسببه في إصابة مدافع الهلال محمد جحفلي في الدقيقة الـ79.

بكر المهاجم الفرنسي جوميز بالهدف الأول في الدقيقة الـ17 بعد أن استثمر كرة عرضية أرضية من البيروفي أندرية كارليو قدمها له الأخير بالطريقة التي يحبذها هداف الهلال أمام المرمى، وهو ذات المشهد الذي تكرر في الهدفه الثاني عندما تلقى جوميز كرة مشابهة من محمد البريك في الدقيقة الـ60.

ونال أصحاب الأرض سيطرة شبه تامة على ملعب ضمك، إلا أن الأخير كاد أن يسجل في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وكذلك في الدقيقة الـ 37 من كرة محمد عطية التي ارتطمت بعارضة عبدالله المعيوف.

الهدف الهلالي الثاني حرر الضيوف من مناطقهم الدفاعية ليأخذ اللعب إيقاعا أسرع مما سهل الوصول إلى المعيوف الذي وقف بالمرصاد لكرات ضمك كما هو الحال مع زميله حارس ضمك.

ودفع مدربا الفريقين رازفان لوشيسكو ونورالدين زكري بعدد من التبديلات، حيث أدخل الثاني كل من: مازن شرارة ومنصور حمزي وعارف حيدر وأيمن الجحيلي، فيما دفع مدرب الهلال بعمر خريبين ومحمد كنو ولوسيانو فيتو في ظهوره الأول وهتان باهبري وصالح الشهري.

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أبها والاتفاق

ألحق أبها الخسارة الأولى بالاتفاق عندما فاز عليه 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتسيد صاحب الأرض مجريات شوطي المباراة بعد الطرد المبكر للاعب الاتفاق حمد القميزي في ربع الساعة الأول من المباراة ليفتتح السويدي كارلوس ستراندبيرج التسجيل لأبها في الدقيقة 23، ثم أضاف الأسترالي كريغ قودوين الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أضاف أبها الهدف الثالث عن طريق معاذ عفانه (71)، إلا أن الاتفاق نجح في تقليص الفارق بهدفين عن طريق حامد الغامدي (79) وعبدالله السالم (90).

ورفع أبها رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل الاتفاق على رصيده السابق (6 نقاط).