شكرا لقرائتكم خبر 3 - 4 - 5 - 6 ـ 26 أرقام ارتداها حجازي قبل الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الاتحاد إجراءات التعاقد مع مدافع المنتخب المصري وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أمس رسميا، وقدمته للإعلام والجمهور عبر حسابات النادي في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدى حجازي سعادته بالتوقيع للاتحاد، مؤكدا أنه بات يمثل فريقا كبيرا يملك جماهيرية عريضة، متمنيا تقديم أفضل ما لديه، ومساندة زملائه اللاعبين لتحقيق نتائج ترضي الجماهير في منافسات الموسم الحالي.

وعقب التوقيع الرسمي وظهوره بالقميص رقم 26 حسب طلبه، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة النادي المشرف العام على الكرة أحمد الكعكي، كتب حجازي عبر حسابه على تويتر «اختبار جديد مع فريق عريق، أتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم أفضل شيء ممكن وتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد جماهيره إن شاء الله».

وخلال مشواره مع الأهلي والمنتخب المصري، ارتدى حجازي القميص رقم 6، فيما لبس القميص بالرقم 26 مع فريق ويست بروميتش.

على صعيد آخر، أرجأ المدير الفني للفريق الأول، البرازيلي فابيو كاريلي الاستعانة بالثلاثي الجديد القادم من فريق النصر، عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور في اللقاءات الرسمية سواء كاحتياطيين أو أساسيين حتى وقت لاحق.

ورغم وجود الثلاثي مع الفريق في تحضيراته لمباراتيه الماضيتين بالجولتين الثانية والثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح والأهلي إلا أن كاريلي بمتابعة ومشاورة مساعديه فضل التريث قبل إشراكهم.

وسيعتمد كاريلي جاهزيتهم البدنية والفنية واللياقية من خلال

المناورات الكروية التي تظهر نتاج التدريبات اليومية، كما خصص بعض الأجهزة المحمولة لقياس المعدلات اللياقية لثلاثتهم.

أرقام ارتداها حجازي مع أندية سابقة

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الإسماعيلي المصري رقم 4

فيورنتين الإيطالي رقم 3

بيروجيا الإيطالي رقم 5

الأهلي المصري رقم 6

المنتخب المصري رقم 6

ويست بروميتش الإنجليزي رقم 26

الاتحاد السعودي رقم 26