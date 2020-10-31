7 حالات كورونا تنبئ بزيادة المصابين في النصر

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وحتى إعداد الخبر فقد وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في معسكر الفريق الأصفر إلى 7 حالات، من بينها إصابة مدير الفريق عايض القحطاني، فيما يتوقع أن يتفاجأ المدرب بظهور حالات جديدة قبل بداية المباراة مما قد تلعب دورا كبيرا في تغيير تشكيلته وخطة لعبه، إلا أن فيتوريا اطمأن من خلال استعادة عدد من العناصر أبرزهم سلطان الغنام الذي شارك في التدريبات بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به أخيرا، إلى جانب عودة علي لاجامي عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.كما اطمأن الجهاز الفني أيضا بظهور سلبية نتائج فحص الثلاثي، غونزالو مارتينيز ومايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس، لتصبح مشاركتهم مؤكدة باستثناء مايكون الذي لم يتلق الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمنحه إذنا بخوض المباراة.
على صعيد آخر رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مضاعفة في حال تحقيق الفوز على الشباب اليوم.
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