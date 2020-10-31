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مسابقة تحضيرية لبطولة المملكة للتجديف

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للتجديف في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله بجدة أمس، المسابقة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات.

وتستمر المسابقة أسبوعا كاملا يتضمن تدريبا تنمويا ينتهي بسباق لإعداد لاعبين مختارين من مجتمع اللياقة البدنية السعودي من الجنسين ومن مختلف الأعمار للمشاركة في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في ديسمبر المقبل.

وسيشرف على المسابقة مدربون بريطانيون ومدربتان سعوديتان سيعملون على تدريب المشاركين حتى الوصول إلى أهدافهم.

وخصصت اللجنة المنظمة برامج لتغذية للمشاركين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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