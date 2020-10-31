مسابقة تحضيرية لبطولة المملكة للتجديف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الاتحاد السعودي للتجديف في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمس، المسابقة التحضيرية لبطولة المملكة للتجديف داخل الصالات.

وتستمر المسابقة أسبوعا كاملا يتضمن تدريبا تنمويا ينتهي بسباق لإعداد لاعبين مختارين من مجتمع اللياقة البدنية السعودي من الجنسين ومن مختلف الأعمار للمشاركة في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في ديسمبر المقبل.

وسيشرف على المسابقة مدربون بريطانيون ومدربتان سعوديتان سيعملون على تدريب المشاركين حتى الوصول إلى أهدافهم.

وخصصت اللجنة المنظمة برامج لتغذية للمشاركين.