شكرا لقرائتكم خبر مسابقة تحضيرية لبطولة المملكة للتجديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستمر المسابقة أسبوعا كاملا يتضمن تدريبا تنمويا ينتهي بسباق لإعداد لاعبين مختارين من مجتمع اللياقة البدنية السعودي من الجنسين ومن مختلف الأعمار للمشاركة في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في ديسمبر المقبل.وسيشرف على المسابقة مدربون بريطانيون ومدربتان سعوديتان سيعملون على تدريب المشاركين حتى الوصول إلى أهدافهم.
وخصصت اللجنة المنظمة برامج لتغذية للمشاركين.
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