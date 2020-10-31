تتويج الفائزين بكأس الأولمبية للفروسية

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وشهدت منافسات الأمس إقامة 5 أشواط، تم تخصيص الأول والثاني منها لأجيال المستقبل وهي الفئة العمرية الأقل سنا.وتمكن الفارس خالد الهادي من تحقيق المركز الأول، وحل ثانيا مشعل الحربي، تلاههما فهد الجعيد في الشوط المخصص للفئة العمرية الأقل.
وفي الشوط المتوسط حقق سلمان العجمي المركز الأول، وأتى صالح بن عميرة بالمركز الثاني ثم عبدالله الراجحي ثالثا.
وفي منافسات الشوط التأهيلي لكأس اللجنة الأولمبية حقق المركز الأول خالد المبطي، وحل ثانيا بدر الفرد، وناصر الشواف ثالثا.
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