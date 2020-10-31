تتويج الفائزين بكأس الأولمبية للفروسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد أمس الفائزين في منافسات اليوم الثاني من كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفروسية التي انطلقت الخميس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون 6 دول مختلفة بمركز العيد بالرياض.

وشهدت منافسات الأمس إقامة 5 أشواط، تم تخصيص الأول والثاني منها لأجيال المستقبل وهي الفئة العمرية الأقل سنا.

وتمكن الفارس خالد الهادي من تحقيق المركز الأول، وحل ثانيا مشعل الحربي، تلاههما فهد الجعيد في الشوط المخصص للفئة العمرية الأقل.

وفي الشوط المتوسط حقق سلمان العجمي المركز الأول، وأتى صالح بن عميرة بالمركز الثاني ثم عبدالله الراجحي ثالثا.

وفي منافسات الشوط التأهيلي لكأس اللجنة الأولمبية حقق المركز الأول خالد المبطي، وحل ثانيا بدر الفرد، وناصر الشواف ثالثا.