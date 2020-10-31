كورونا يغري الشباب لزيادة أوجاع النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه النصر منعطفا صعبا عندما يحل ضيفا على الشباب في الـ7:50 مساء اليوم بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تأتي بمسمى «رئاسة العشرين».

وسيكون النصر مطالبا بتحدي نفسه قبل الشباب لافتقاده عناصر مؤثرة بسبب الإصابات العضلية والإصابة بفيروس كورونا، حيث سيكون أبرز الغائبين هداف الفريق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما يعاني الفريق أيضا غيابات بسبب إصابات عضلية.

ويدرك المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا، صعوبة الموقف ولا سيما أن الفريق لم يحقق أي انتصار حتى الآن، بعد أن خسر مباراتي الجولتين الأولى والثانية، حيث يطمح لتجاوز كل الصعاب وتحقيق الانتصار الأول رغم صعوبة الشباب، لكنه سيعمل على الاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه بعد نجاحهم في تجاوز الأهلي بالدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1 والتأهل إلى نهائي البطولة.

أما الشباب الذي يقوده المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا، فيبحث هو الآخر عن كامل نقاط المباراة من خلال استغلال ظروف النصر، معتمدا على تجانس التشكيلة التي ظهرت في المواجهتين الماضيتين أمام أبها والرائد.

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وكان الشباب استهل مشواره بالفوز على أبها 1-0 في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الرائد 2-2.

ويعتمد كايشينا على أسماء محلية وأجنبية مؤثرة، إلا أن أبرزها يتمثل في ضابط إيقاع الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا والمهاجم السنغالي ألفريد ندياي.

قبل المواجهة