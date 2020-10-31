إراحة ليفاندوفسكي خشية الإجهاد

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وكتبت صحيفتا «بيلد» و»بيلد شبورت» أنه من المنتظر عدم سفر اللاعب البولندي (32 عاما) مع الفريق إلى كولونيا، وأن بايرن لم يعلن عن سبب غياب ليفاندوفسكي.ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو رغبة المدير الفني هانزي فليك في منح هداف الدوري الألماني راحة بسبب الإجهاد في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف في أول 5 مباريات في البطولة.
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