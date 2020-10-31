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إراحة ليفاندوفسكي خشية الإجهاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - قبل مباراة فريقه أمام كولون أمس بالدوري الألماني لكرة القدم، كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، روبرت ليفاندوفسكي خارج قائمة الفريق البافاري.

وكتبت صحيفتا «بيلد» و»بيلد شبورت» أنه من المنتظر عدم سفر اللاعب البولندي (32 عاما) مع الفريق إلى كولونيا، وأن بايرن لم يعلن عن سبب غياب ليفاندوفسكي.

ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو رغبة المدير الفني هانزي فليك في منح هداف الدوري الألماني راحة بسبب الإجهاد في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف في أول 5 مباريات في البطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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