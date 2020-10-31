شكرا لقرائتكم خبر ميلان يستعيد دوناروما وهوج بعد تعافيهما من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أن نتائج فحص كورونا لكل من حارس مرماه جانلويجي دوناروما ولاعبه النرويجي ينس بيتر هوج جاءت سلبية لينضم اللاعبان إلى صفوف الفريق مجددا.

وأوضح النادي في بيان على موقعه بالإنترنت «دوناروما وهوج اللذان لم تظهر عليهما أعراض، جاءت نتائج فحصهما سلبية بعد إجراء مزيد من الاختبارات، تم إبلاغ السلطات الصحية المحلية، وأصبح مسموحا للاعبين بالعودة إلى التدريب».

وكانت نتيجة فحص اللاعبين الإثنين الماضي جاءت إيجابية ليخضع دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي (الآزوري) وهوج المنضم حديثا لميلان لإجراءات الحجر الصحي.

وأصبح اللاعبان جاهزين الآن للمشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه أودينيزي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

وأضاف البيان «إن اللاعب ماتيو جابيا، الذي تم اكتشاف إصابته بعدوى (كورونا) في التاسع من أكتوبر الماضي خلال وجوده مع المنتخب الإيطالي الأولمبي (تحت 23 عاما)، خضع للفحص الطبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق».

وكان المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي خضع للعزل الصحي من 24 سبتمبر الماضي إلى التاسع من أكتوبر الماضي، وليو دوارتي وساندرو تونالي هم اللاعبون الآخرون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فريق ميلان منذ بداية الموسم الحالي في 19 سبتمبر الماضي.