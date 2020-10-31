إصابة نجمة التنس هاليب بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية على العالم أمس إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودخولها للعزل الطبي. وكتبت هاليب عبر حسابها على تويتر «أهلا بالجميع، أود إبلاغكم بأن نتيجة اختباري جاءت إيجابية لفيروس كورونا، عزلت نفسي في المنزل وأتعافى من الأعراض المتوسطة». وأضافت «أنا في حالة جيدة، سنتجاوز ذلك سويا». وأضافت «أنا في حالة جيدة، سنتجاوز ذلك سويا». وانتهى موسم هاليب (29 عاما) الفائزة بلقبين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بعد خروجها من دور الـ16 لبطولة فرنسا المفتوحة.

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