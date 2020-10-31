شكرا لقرائتكم خبر إصابة نجمة التنس هاليب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت هاليب عبر حسابها على تويتر «أهلا بالجميع، أود إبلاغكم بأن نتيجة اختباري جاءت إيجابية لفيروس كورونا، عزلت نفسي في المنزل وأتعافى من الأعراض المتوسطة».وأضافت «أنا في حالة جيدة، سنتجاوز ذلك سويا».
وانتهى موسم هاليب (29 عاما) الفائزة بلقبين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بعد خروجها من دور الـ16 لبطولة فرنسا المفتوحة.
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