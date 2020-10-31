فوز هزيل ينقل مانشستر سيتي للسابع

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وبهذا، فشل مانشستر سيتي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي في هز الشباك أكثر من مرة واحدة في كل مباراة، حيث تعادل مع ليدز يونايتد 1- 1 ومع ويستهام 1-1 وفاز على أرسنال 1-0 قبل فوزه أمس بالنتيجة نفسها.ورغم هذا، فاز مانشستر سيتي خلال الفترة نفسها على بورتو البرتغالي 3 - 1 وعلى مارسيليا الفرنسي 3-0 في دوري أبطال أوروبا.
وأحرز كايل ووكر الهدف الوحيد لمباراة أمس في الدقيقة 28، وفشل شيفيلد يونايتد في الرد خلال ما تبقى من المباراة ليتلقى الفريق هزيمة جديدة هي الثانية له على التوالي والسادسة مقابل تعادل واحد في سبع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.
ورغم البداية الهادئة للمباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب معظم الوقت، كاد مانشستر سيتي يتقدم بهدف مبكر إثر هجمة منظمة للفريق أنهاها رحيم ستيرلنج بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.
وتجددت الفرصة للفريق في الدقيقة 13 من خلال تسديدة أطلقها إيمريك لابورت بيسراه من وسط منطقة الجزاء ولكنها ذهبت خارج المرمى.
وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية ولكن حارس مرمى شيفيلد نجح في التصدي لأكثر من كرة سددها رودريجو وفيران توريس ورياض محرز.
وفي المقابل، باءت محاولة اللاعب ساندير بيرج لتسجيل هدف التقدم لشيفيلد في الدقيقة 27 بالفشل.
وأثمرت محاولات مانشستر سيتي هدف التقدم بتوقيع كايل ووكر في الدقيقة 28.
وجاء الهدف إثر هجمة سريعة منظمة مرر منها البلجيكي كيفن دي بروين الكرة إلى ووكر الذي سددها بيمناه من خارج منطقة الجزاء لتخترق مرمى شيفيلد يونايتد وتكون هدف التقدم.
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