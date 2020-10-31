شالكه يفشل في الفوز خلال 22 مباراة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن الهدف الذي سجله ماليك ثياو ليتقدم به شالكه على ضيفه شتوتجارت أمس الأول كافيا لانتشال الفريق من المعاناة التي يمر بها، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وبذلك يكون فريق شالكه فشل في تحقيق أي فوز في 22 مباراة بالدوري.

وأصبحت سلسلة عدم الفوز التي يمر بها شالكه هي ثاني أسوأ سلسلة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث يسبقه فقط فريق تاسمانيا برلين، الذي فشل في تحقيق أي فوز في 31 مباراة في موسم 1965 / 1966.

ويعتقد شالكه أن الموسم بدأ بشكل بطيء، بعد أن خاض الفريق ثلاث مباريات صعبة خارج ملعبه مع انطلاق الموسم. وخسر الفريق أمام بايرن ميونخ 0-8، ثم خسر أمام لايبزج 0-4، كما خسر مباراة الديربي التي أقيمت في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند.

ولكن ما زال الفريق غير قادر على إيجاد طريق الانتصارات والخروج من سلسلة عدم الانتصارات التي وصلت لـ22 مباراة.

ويظل شالكه في المركز الثاني من القاع برصيد نقطتين. ويلتقي الفريق في مباراته المقبلة مع ماينز، الذي لم يحصد حتى الآن أي نقطة في الدوري.

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ويبدو أن الهزيمة في مباراة الديربي أمام دورتموند لم تكسر النبرة التفاؤلية، ولكن تحقيق نتيجة سلبية أمام أسوأ فريق بالدوري يمكن أن تكون ضربة موجعة لباوم ولاعبيه.

وتعافى شالكه من فضيحة التلاعب بالنتائج مطلع حقبة سبعينات القرن الماضي، ووجوده في دوري الدرجة الثانية لخمسة مواسم في الفترة من 1981 إلى 1991، لكن هناك حاجة إلى نوع من التحول لتفادي الهبوط مرة أخرى بعد أن تفاداه في الموسم الماضي بفضل أدائه القوي في النصف الأول من الموسم.

ويظل الغموض قائما بشأن كيفية إحداث تحول في أداء ونتائج الفريق، خاصة أن الأزمة المالية تزداد سوءا وسط وباء فيروس كورونا، مما لا يسمح له بالقيام بأي نشاطات كبيرة في سوق الانتقالات.