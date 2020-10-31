شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. الأحمر ينهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى الممتاز بتقدم الأهلى بثلاثية نظيفة عن طريق وليد سليمان فى الدقيقة الأولى وجيرالدو فى الدقيقة 18 وكهربا فى الدقيقة 36.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً ومن جملة جيدة بين كهربا ووليد سليمان تسلم الأخير الكرة وراوغ دفاع الطلائع وسجل الكرة هدفاً فى الدقيقة الأولى.

بعد الهدف نشط أداء الطلائع وحاول زيارة شباك على لطفى وأنقذ الصاعد عربى فرصة خطرة للطلائع وتواصل الفريقين فى الأداء الهجومى لكن دون فاعلية هجومية على مرمى على لطفى حارس الأهلى ومحمد بسام حارس الطلائع.

عاد الأهلى للسيطرة على المبارة ونجح جيرالدو فى تسجيل هدف ثانى للأهلى فى الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بادجى لعبها "لوب" من فوق محمد بسام ليُحرز الهدف الثانى للأحمر.

حاول الطلائع زيارة شباك الأهلى وقاد عمرو جمال هجمة قوية لكنه أصطدم بقوة بحارس الأهلى ليُشهر أمين عمر حكم المباراة بطاقة صفراء له للخشونة مع على لطفى، قبل أن محمد ناصف لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع عربى بدر.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب لتنعدم الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينجح كهربا فى تسجيل هدف ثالث للأهلى فى الدقيقة 36 من تسديدة قوية ويخلع كهربا قميصه ويحصل على بطاقة صفراء بعدما أظهر قميص يرتديه عليه صورة مؤمن زكريا نجم الأهلى الذى حضر اللقاء من الأستاد لإهداء درع الدورى للأهلى دعماً لمؤمن زكريا فى محنته المرضية الحالية.

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نشط الطلائع بعد هدف الأهلى الثالث لكن عربى بدر أنقذ فرصة أخرى للطلائع وألغى الحكم هدفاً سجله عمرو جمال بسبب التسلل بعدها ينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بثلاثية نظيفة.

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: على لطفى -عربى بدر - أحمد فتحى - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخرى - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

ويشهد التشكيل غيابات بالجملة لعدة أسباب أبرزها الإجهاد والإصابات والإيقاف، حيث يغيب عن الأهلى كل من عمرو السولية وحمدى فتحى للأيقاف، فيما يغيب محمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات للأصابة البسيطة لذا قرر الجهاز الفنى الدفع بعدد من الوجوه الشابة فى لقاء الليلة أمثال عربى بدر ومحمد فخرى بعدما سبق وحسم الأهلى لقب الدورى مؤخرًا كما يظهر الليلة بعض البدلاء أمثال وليد سليمان وكهربا محمود وحيد وبادجي.

فيما يخوض الطلائع المباراة بتشكيل، ضم كلاً من : محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

ويختتم الأهلى مشواره فى الدورى الليلة أمام نظيره طلائع الجيش على ستاد الأهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلى مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإراحة بعضهم أو للايقاف.

ويتسلّم الأهلى درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة،ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلى 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز فى 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.