شكرا لقرائتكم جمال محمد علي يحسم الجدل: لا لإلغاء الهبوط في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بأن كل ما يثار خلال الفترة الماضية عن نية الجبلاية لإلغاء الهبوط عار تماما من الصحة .

وقال جمال محمد على عبر تصريحات إذاعية لبرنامج نجوم الملاعب والذى يقدمه الإعلامى أحمد عبد الهادى على راديو مصر، إن إلغاء الهبوط يعنى الدخول فى حسابات معقدة حيث لن يكون امام اتحاد الكرة سوى خيار من اثنين وهما اما اقامة دورى المجموعتين والذى سوف يخفض من القيمة التسويقية للمسابقة نظرا لهروب المعلنين بجانب عدم تقديمه المردود الفنى المنتظر والذى من المفترض أن يخدم المنتخبات الوطنية فى المقام الأول.

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واضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية أن الاختيار الثانى فى حالة الغاء الهبوط وصعود ثلاث فرق من القسم الثانى سيكون اقامة دورى من مجموعة واحدة من 21 فريق وهو ما يتطلب أن نلعب اربعون جولة وهو امر شبه مستحيل لأننا سوف نحتاج لعامين من اجل انهائه، وبالتالى فان الغاء الهبوط فى الدورى الممتاز امر غير وارد ولن تتم مناقشته عكس ما يتردد

وحرص جمال محمد على على تقديم الشكر للأندية المشاركة فى مسابقة الدورى هذا العام وللدولة المصرية والذين كان لهم دور كبير فى استكمال المسابقات المحلية رغم الصعوبات والتى كان ابرزها جائحة كورونا والتى اثرت على الرياضة فى العالم اجمع وليس فى مصر فقط