شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صورة درع الدورى:"خرج من بيته للاحتفال وسيعود لنحتفظ به من جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد ستاد الأهلي السلام لاحتفالية تسليم درع الدور رقم 42 اليوم، اليوم السبت، بتصميم جديد لواجهة الملعب احتفالا بيوم التتويج، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرالأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة لدرع الدورى، وعلق قائلاً :" خرج من بيته للاحتفال وسيعود لنحتفظ به من جديد".



النادى الأهلى عبر تويتار

وستشهد مباراة اليوم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي من أرض الملعب عقب حسم المسابقة رسميًا منذ أكثر من شهر، عقب نهاية المباراة حيث سيرفع النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه بجانب تسلم اللاعبين لميداليات المركز الأول.

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درع الدورى

واستعد ستاد الأهلي لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ في 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.

ويتسلّم النادى الأهلى درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلى 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.