شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: بيراميدز سيعلن عن المدرب الجديد خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نهاية الموسم جيدة إلى حد كبير وسيتم تدارك السلبيات في الموسم المقبل والتعامل معها بالصورة المطلوبة من أجل تحقيق المطلوب، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وتعادل فريقا بيراميدز والمقاولون العرب بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، اليوم السبت.

وأكد «سعيد» في تصريحات عقب اللقاء أن هناك إيجابيات كذلك حدثت خلال موسم طويل ومرهق.

وشدد هاني سعيد على أن النادي لا يفكر فيما حدث وبعد عدم التتويج بالكونفدرالية طالب اللاعبين بنسيان الأمور والتركيز في الدوري، والنادي هدفه عدم المشاركة الشرفية والفريق قادر على المنافسة في المواسم المقبلة على جميع البطولات.

وأشار إلى أن المباراة كانت جيدة للغاية والفريق ظهر بصورة طيبة وتم منح اللاعبين فرصة لخوض مباراة كاملة ٩٠ دقيقة رغم أنهم أغلبهم لم يلعب طوال الفترة الأخيرة سوى دقائق معدودة ورغم ذلك قدموا مباراة جيدة.

وحول قرار إراحة عدد كبير من اللاعبين في لقاء المقاولون أوضح أن الأمر عادي في ظل انتهاء الموسم ومباراة غير مؤثرة والموسم كان مجهدا للغاية ومن الطبيعي منح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، كما أنه لديه ثقة كاملة في كل اللاعبين وقدرتهم على اللعب تحت أي ظرف.

وفيما يخص اسم المدير الفني الجديد أوضح المدير الرياضي أنه من المنتظر الكشف عن اسمه خلال أيام على أن يخوض معسكرا استعدادا للموسم وفقا لوجهة نظره الفنية.