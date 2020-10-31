شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (2)-(0) طلائع الجيش.. ختام الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 34 الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: على لطفي. الدفاع: أيمن أشرف- أحمد فتحي- محمود وحيد- عربي بدر. الوسط: ديانج- محمد فخري- جيرالدو- كهربا- وليد سليمان. الهجوم: بادجي. تشكيل طلائع الجيش: حراسة المرمى: محمد بسام الدفاع: محمد شحاتة- خالد سطوحي- أحمد سامي- محمد ناصف. الوسط: عمرو نجيب- أحمد عبدالرحمن- محمد أشرف- مهند لاشين. Advertisements الهجوم: أحمد سمير- عمرو جمال. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د1: جووووول وليد سليمان يسجل الأول في الثانية 35 د18: جووووول جيرالدو يضيف الهدف الثاني الوضع في مصر

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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