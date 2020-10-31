بيراميدز والمقاولون يتعادلان «2-2» في جولة الختام بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا بيراميدز والمقاولون العرب 2/2 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، اليوم السبت.
سجل هدفي المقاولون كل من محمود سيد وكريم مصطفى، فيما سجل هدفي بيراميدز محمد فتحي وعمر العيوني.
وأنهى بيراميدز مشواره في الدوري بالمركز الثالث وفي جعبته 65 نقطة، بينما جاء المقاولون رابعًا بـ54 نقطة.
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