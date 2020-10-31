شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإفلاس يهدد برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي برشلونة موقفًا صعبًا بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، حيث يحتاج مجلس الإدارة إلى خصم 190 مليون يورو من سقف الرواتب السنوية، وإلا سيكون معرضاً للإفلاس مع بداية العام الجديد.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مجلس برشلونة المؤقت سيعقد اجتماعات مع اللاعبين وممثليهم، من أجل تقليل رواتبهم هذا العام بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

ويحتاج النادي الكتالوني إلى توفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز أزمته الحالية، بدلاً من الدخول في نفق مظلم يقوده نحو إعلان إفلاسه الرسمي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة قد تكون في شهر ديسمبر 2020 أو يناير 2021، بعد الاتفاق مع المرشحين المحتملين على ذلك.