شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طارق حامد في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصطحب طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجله «آسر»، بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران الذي أقيم بملعب النادي.
وحرص لاعبو الزمالك على التقاط الصور مع «آسر» الذي يعشق كرة القدم.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، مساء الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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