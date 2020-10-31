شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: من كثرة فوز النادي الأهلي بالدوري أصبح شيئًا عاديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، إنه من كثرة تتويج الأهلي بلقب الدوري أصبح شيئًا عاديًا، على الرغم من أهمية البطولة.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات على قناة «أون تايم سبورتس»: «كل واحد لازم ياخد حقه، الأهلي خلص الدوري من بدري، لكنه مع آخر مباراة لازم يتم الاحتفال بالتتويج، آه مش احتفال كبير علشان التركيز في أفريقيا، لكن أيضا لابد إن الأهلي لازم ياخد حقه في التتويج».

وواصل: «ربما البلد إللي تحس إن فرحة التتويج بالدوري قليلة إحنا، لأن من كثرة فوز النادي الأهلي بالدوري في مصر أصبح شيئًا عاديًا لجماهيره وفرحته مش بتكون كبيرة».

وتابع: «الفوز بالدوري مش حاجة سهلة وبيكون تتويج لمجهود سنة طويلة جدًا، غير إن الموسم ده بالذات الأهلي عامل أرقام قياسية غير عادية وقدم موسم كبير».

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