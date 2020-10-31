شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي بمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 الأخيرة من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي. الدفاع: أيمن أشرف- أحمد فتحي- محمود وحيد- عربي بدر. الوسط: ديانج- محمد فخري- جيرالدو- كهربا- وليد سليمان. الهجوم: بادجي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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