شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه وست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- جوميز- فيليبس- روبرتسون. الوسط: فينالدوم- هندرسون- كورتيس جونز. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- ميلنر- مينامينو- جوتا- شاكيري- ويليامز. الوضع في مصر

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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