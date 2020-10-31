شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعاقد مع لاعب الترجي وسيم النغموشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع التونسي وسيم النغموشي، لاعب فريق الترجي التونسي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ولعب النغموشي معارًا لاتحاد بن قردان، الموسم الماضي، قبل أن ينتهي تعاقده مع الترجي الذي فضل عدم التجديد له.



وقد يكون اللاعب التونسي على حساب معروف يوسف، الذي انتهت إعارته من نادي الزمالك ولم يوقع على عقود مع المقاولون.