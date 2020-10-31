شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على اتحاد الشرطة وديًا ويواجه النصر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب أكاديمية الشرطة.

بدأ منتخب الشباب المباراة بضغط عالٍ أسفر عن ركلة جزاء، أهدرها محمود جهاد، وأحرز أحمد أشرف هدف المنتخب الأول، في الدقيقة 9، من تمريرة متقنة من محمود جهاد، وفي الدقيقة 22، أحرز حسام أشرف، الهدف الثاني من ركلة جزاء، وسجل كريم محمد الهدف الثالث في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عاد حسام أشرف ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لشباب الفراعنة.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: السيد عطية في حراسة المرمى، ومحمد سمير ومحمد المغربي وعبدالرحمن عشري ومحمد أشرف، في خط الدفاع، ومحمود جهاد وعبدالغني محمد وياسين مرعي، وحسام أشرف في خط الوسط، وأحمد أشرف وكريم محمد، في خط الهجوم

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته صباح غد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا، لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير في مصر الجديدة.