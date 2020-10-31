زياش أول لاعب يسجل في أول مبارتين مع تشيلسي منذ كوستا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

أصبح حكيم زياش أول لاعب في ​تشيلسي​ منذ دييغو كوستا في 2014 يسجل في أول مباراتين له مع النادي في جميع المسابقات.



وافتتح اللاعب المغربي الدولي التسجيل في الدقيقة 26 من مباراة ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز يوم السبت ضد بيرنلي بعد تمريرة من زميله تامي أبراهام.

جاء هذا الهدف بعد هدف زياش ضد كراسنودار في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في أول بداية له مع البلوز، حيث سجل المهاجم في الدقيقة 79 ليمنح تشيلسي هدفه الثالث في الفوز 4-0.