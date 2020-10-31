شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: غوميس يقود الهلال لتخطي ضمك بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 قاد الفرنسي بافيتيمي غوميس فريقه الهلال السعودي للفوز على نظيره ضمك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات ​الدوري السعودي​.

Advertisements وسجل بافيتمبي غوميس الهدف الأول في الدقيقة 17 من زمن المباراة واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 61. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إبراهيم شنيحي بالدقيقة 80 بعد تدخل قوي على محمد جحفلي مدافع نادي الهلال ليكمل فريق ضمك اللقاء بـ10 لاعبين. حاول الهلال اضافة هدف ثالث دون ان يحقق ذلك لتنتهي المواجهة 2 - 0.

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