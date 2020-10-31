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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو: ديبالا يحتاج للوقت وعلينا ان نكون اكثر عدوانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
دافع اندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الايطالي، عن الأرجنتيني باولو ديبالا مُهاجم الفريق، وذلك بعد الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا.
ديبالا فشل في تقديم اداء جيد في المباراتين الماضيتين، وخاصًة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وقال بيرلو قبل مواجهة سبيزيا في الجولة السادسة:" هل باولو تحت ضغط؟ إنه يُعاني فقط من مشكلة جسدية".
وأوضح:" دائماً ما كنت اقول إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لذلك ربما يلعب المباراة الأولى بشكل جيد ثم يُعاني بعد ذلك".
وشدد:" إنه يحتاج للوقت فقط من أجل استعادة لياقته الكاملة، واؤكد لكم انه لا يفكر في عقده عندما يكون في الملعب".
وعن الأداء السيء مؤخرًا:" علينا أنّ نكون أكثر عدوانية، ونُدرك أنّ عندما نفقد الكرة، علينا أنّ نستعيدها على الفور".
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