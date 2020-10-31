بيرلو: ديبالا يحتاج للوقت وعلينا ان نكون اكثر عدوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

دافع اندريا ​بيرلو​ مدرب فريق ​يوفنتوس​ الايطالي، عن الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ مُهاجم الفريق، وذلك بعد الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا.



ديبالا فشل في تقديم اداء جيد في المباراتين الماضيتين، وخاصًة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيرلو قبل مواجهة سبيزيا في الجولة السادسة:" هل باولو تحت ضغط؟ إنه يُعاني فقط من مشكلة جسدية".

وأوضح:" دائماً ما كنت اقول إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لذلك ربما يلعب المباراة الأولى بشكل جيد ثم يُعاني بعد ذلك".

وشدد:" إنه يحتاج للوقت فقط من أجل استعادة لياقته الكاملة، واؤكد لكم انه لا يفكر في عقده عندما يكون في الملعب".

وعن الأداء السيء مؤخرًا:" علينا أنّ نكون أكثر عدوانية، ونُدرك أنّ عندما نفقد الكرة، علينا أنّ نستعيدها على الفور".