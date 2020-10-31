سيلاس مدربا لهيوستن روكيتس

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وقال تيامان جيه فيرتيتا مالك الفريق «هذه فرصة حصل عليها المدرب عن جدارة واستحقها كثيرا، ويسعدنا تعيينه مديرا فنيا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فريق هيوستن روكيتس الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عن تعيين ستيفن سيلاس مدربا جديدا له خلفا للمدرب مايك دي أنتوني الذي اختار الرحيل عن تدريب الفريق وعدم تجديد عقده بعد انتهاء موسم 2019/ 2020، وذلك بعد أربع سنوات قضاها مديرا فنيا للفريق.وقال تيامان جيه فيرتيتا مالك الفريق «هذه فرصة حصل عليها المدرب عن جدارة واستحقها كثيرا، ويسعدنا تعيينه مديرا فنيا».

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