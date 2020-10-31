فرايبورج يحقق أرباحا رغم كورونا

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وأوضح النادي أنه تمكن من تحقيق فائض بقيمة 95 ألف و814 يورو.وقال المدير المالي للنادي أوليفر ليكي «تمكنا من خلال عدة تدابير وجهود مشتركة من تحقيق نتيجة سنوية متوازنة والخروج بالنادي من هذه الفترة الصعبة حتى الآن». وأضاف النادي «إن إجمالي عائداته في السنة المالية 2020/2019 بلغ 89.2 مليون يورو بتراجع بمقدار 6.9 مليون يورو مقارنة بالسنة السابقة».
وذكر النادي أن إيرادات التذاكر تراجعت بنسبة 24%.
وارتفع عدد أعضاء النادي بنسبة نحو 27% ليبلغ 24 ألفا و422 عضوا حتى الثلاثين من يونيو الماضي.
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