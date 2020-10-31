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فرايبورج يحقق أرباحا رغم كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي فرايبورج الألماني أمس أنه حقق أرباحا في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا.

وأوضح النادي أنه تمكن من تحقيق فائض بقيمة 95 ألف و814 يورو.

وقال المدير المالي للنادي أوليفر ليكي «تمكنا من خلال عدة تدابير وجهود مشتركة من تحقيق نتيجة سنوية متوازنة والخروج بالنادي من هذه الفترة الصعبة حتى الآن». وأضاف النادي «إن إجمالي عائداته في السنة المالية 2020/2019 بلغ 89.2 مليون يورو بتراجع بمقدار 6.9 مليون يورو مقارنة بالسنة السابقة».

وذكر النادي أن إيرادات التذاكر تراجعت بنسبة 24%.

وارتفع عدد أعضاء النادي بنسبة نحو 27% ليبلغ 24 ألفا و422 عضوا حتى الثلاثين من يونيو الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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