بورتو يسقط في فخ باكوس

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وسجل أهداف باكوس دي فيريرا دور جان في الدقيقة 11 وستيفين أنتونيز في الدقيقة 43 وبرونو كوستا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما سجل هدفي بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأوتافيو دا سيلفا في الدقيقة 78.ورفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد بورتو عند 10 نقاط في المركز الثالث.
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