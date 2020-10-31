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بورتو يسقط في فخ باكوس

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- بواسطة أيمن الوشواش - سقط فريق بورتو في فخ الخسارة أمام مضيفه باكوس دي فيريرا 2-3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الجولة السادسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وسجل أهداف باكوس دي فيريرا دور جان في الدقيقة 11 وستيفين أنتونيز في الدقيقة 43 وبرونو كوستا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما سجل هدفي بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وأوتافيو دا سيلفا في الدقيقة 78.

ورفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد بورتو عند 10 نقاط في المركز الثالث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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